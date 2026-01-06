Arrancó en Bialet Massé el ciclo Domingos en Familia en Barrancas Bermejas

La costanera de Bialet Massé fue escenario este domingo del inicio de Domingos en Familia en Barrancas Bermejas, un ciclo cultural y musical que busca reunir a vecinos y turistas durante toda la temporada de verano.

La jornada inaugural contó con música en vivo y la participación de Keila Osses, La Embrujada, Comadres y Pichy Acosta, quienes ofrecieron sus shows frente a un público que se acercó a disfrutar de la tarde junto al río.

La propuesta se desarrollará todos los domingos de enero y febrero, a partir de las 18 horas, en un entorno natural que combina paisaje, cultura y encuentro comunitario. El ciclo apuesta a un escenario abierto, con artistas de diferentes regiones del país y acceso libre para toda la familia.

Desde la organización destacaron que la iniciativa forma parte de la agenda cultural de verano, pensada para activar la costanera, generar movimiento turístico y ofrecer espectáculos al aire libre en uno de los espacios más representativos de la localidad.