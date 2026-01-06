Verano 2026: Una propuesta para caminar la ciudad con senderos guiados

Villa Carlos Paz puso en marcha esta semana una nueva edición del Senderismo Urbano, una de las actividades centrales de Familia Activa Verano 2026, que invita a recorrer la ciudad a pie y desde otra mirada.

El primer encuentro se realizó este lunes con un recorrido guiado desde la base del Cerro de la Cruz hasta el Aula Ambiental, combinando naturaleza, paisaje serrano, identidad local e historia urbana. La propuesta reunió a vecinos y turistas que aprovecharon la mañana para caminar y conocer rincones emblemáticos de la ciudad.

La actividad es abierta, gratuita y no requiere inscripción previa, y continuará todos los lunes a partir de las 9 de la mañana. Se recomienda asistir con ropa cómoda y agua, ya que el recorrido se realiza al aire libre.

Desde la organización destacaron que el senderismo urbano busca promover hábitos saludables, fortalecer el vínculo con el entorno natural y ofrecer una alternativa distinta para disfrutar Carlos Paz durante el verano.