Capilla del Monte activó una agenda cargada de propuestas para enero

Con el inicio de enero, Capilla del Monte comenzó a vivir a pleno la temporada de verano 2026 con una grilla diaria de actividades turísticas, culturales y recreativas pensadas para vecinos y visitantes que llegan desde distintos puntos del país.

La programación incluye caminatas matutinas y senderismo al atardecer, yoga, zumba, propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, teatro, cine, festivales, torneos deportivos y actividades en espacios naturales y culturales de la ciudad. Las iniciativas se distribuyen a lo largo de todo el mes y se desarrollan en lugares emblemáticos como balnearios, salas culturales, plazas y circuitos turísticos.

Desde el municipio destacaron que la agenda busca ofrecer opciones variadas durante toda la semana, combinando naturaleza, arte y movimiento, y reforzando el perfil de Capilla del Monte como destino elegido para disfrutar del verano serrano con actividades accesibles y al aire libre.