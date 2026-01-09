El Museo Provincial del Deporte se consolida como plan ideal de verano

En pleno receso de verano, el Museo Provincial del Deporte vuelve a posicionarse como una alternativa diferente para quienes buscan sumar una propuesta cultural y recreativa a la agenda de vacaciones. Ubicado en el corazón del estadio Mario Alberto Kempes, el espacio invita a recorrer la historia del deporte cordobés y argentino desde una mirada cercana y emotiva.

Lejos de ser una muestra estática, el museo ofrece un recorrido dinámico que conecta generaciones. Camisetas históricas, trofeos, fotografías y material audiovisual permiten revivir grandes momentos del deporte, mientras que los objetos originales construyen un vínculo directo con quienes dejaron su huella dentro y fuera de las canchas.

Durante la temporada estival, el museo recibe tanto a turistas como a familias cordobesas que eligen el Kempes como punto de encuentro. La visita se transforma así en un plan accesible y educativo, que combina cultura, identidad y deporte en un mismo espacio.

El recorrido se complementa con el acceso a sectores emblemáticos del estadio, lo que convierte la experiencia en una oportunidad única para conocer desde adentro uno de los escenarios deportivos más representativos de la provincia.

Con una muestra que se renueva de manera permanente, el Museo Provincial del Deporte se mantiene como un espacio vivo, que invita a volver y redescubrir nuevas historias en cada visita.

El museo abre de martes a domingo y feriados, de 10 a 13 y de 14 a 18, y se presenta como una opción ideal para disfrutar durante las vacaciones de verano.