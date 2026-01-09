Enero arrancó en Córdoba con 110 mil turistas más y $180 mil millones de impacto

La primera semana de enero dejó un balance altamente positivo para el turismo en Córdoba. Según el relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo, la provincia recibió más de 650 mil visitantes, lo que representa casi un 20% más que en el mismo período del año pasado, con un impacto económico estimado en alrededor de 180 mil millones de pesos.

“Es un número alentador que nos entusiasma, pero que también nos obliga a no aflojar y a seguir promocionando y mostrándole a todo el país y la región por qué Córdoba es diferente a todo. Vamos a tener un verano superior al anterior”, expresó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El buen desempeño de la primera semana de enero se suma a un diciembre histórico, lo que permite afirmar que más de un millón y medio de personas ya eligieron Córdoba en lo que va de la temporada. En cuanto al gasto, se estimó un promedio de $118.000 por turista, consolidando el fuerte movimiento económico en toda la provincia.

Los destinos más convocantes en este inicio de verano fueron los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y las Sierras Chicas, con elevados niveles de ocupación y picos que rozaron el lleno total durante el último fin de semana.

Entre las principales localidades, Dean Funes se destacó con una ocupación del 96%, alcanzando el 100% en los momentos de mayor demanda. También sobresalieron Villa General Belgrano, con un 80% de ocupación y picos del 98% en alojamientos categorizados; Villa Yacanto de Calamuchita, con un 89% y picos del 95%; Santa Rosa de Calamuchita, con un 83%; y Miramar, que alcanzó picos del 93%.

En Villa Carlos Paz, la ocupación general fue del 63%, mientras que los alojamientos categorizados llegaron al 77%, con picos del 90% y hasta el 97% en hoteles de mayor categoría. Otras localidades como La Falda, Río Ceballos, Tanti, Nono y Capilla del Monte también registraron números elevados durante el fin de semana.

En tanto, Río Cuarto alcanzó una ocupación del 52%, con picos del 70%, mientras que las Sierras del Sur llegaron al 78%, con máximos del 92%.

El mes de diciembre también dejó cifras récord: más de 870 mil turistas visitaron la provincia, un 20,79% más que en 2024, impulsados por eventos masivos como los shows de Shakira y un Año Nuevo con ocupación histórica.

Con el inicio de una intensa grilla festivalera y múltiples propuestas turísticas para todas las edades, desde este fin de semana Córdoba se prepara para vivir uno de los picos de convocatoria más importantes del verano, con gran movimiento en las sierras y destinos turísticos de toda la provincia.