La temporada teatral de Carlos Paz sumó promociones bancarias

La temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz incorporó nuevas promociones bancarias que buscan facilitar el acceso del público a la cartelera de espectáculos. El Banco de la Provincia de Córdoba anunció beneficios especiales para la compra de entradas, con financiación en 3 y 6 cuotas sin interés mediante la tarjeta Cordobesa.

Las promociones alcanzan a las principales salas teatrales de la ciudad, entre ellas Holiday, Libertad y Luxor, donde el público podrá acceder a obras en cartel con planes de pago sin recargo durante toda la temporada estival. La medida se enmarca en el acompañamiento del banco a la agenda cultural y turística de verano.

Además de Carlos Paz, los beneficios se extienden a festivales y espectáculos que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, y se complementan con acuerdos en otros espacios culturales de Córdoba capital. A esto se suma un descuento por viaje en peajes de la Red de Accesos a Córdoba para quienes abonen con tarjeta Cordobesa o billetera digital del banco.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer el consumo cultural y facilitar que vecinos y turistas puedan disfrutar de la oferta artística del verano, en un contexto de alta afluencia turística en los principales destinos de la provincia.