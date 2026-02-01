Carlos Paz vive a pleno su temporada turística

Anoche y durante toda la madrugada, la lluvia se hizo sentir en Villa Carlos Paz y se extendió hasta las primeras horas de la mañana. El cielo continúa nublado y la temperatura bajó, marcando un respiro térmico poco habitual para el primer día de febrero, ya sin el calor intenso de jornadas anteriores.

Lejos de frenar la actividad, el centro de la ciudad sigue colmado en plena temporada. Calles con gran circulación peatonal, bares y restaurantes con mesas ocupadas, y un movimiento constante que se replica a lo largo de la costanera.

Durante la jornada, turistas y vecinos se volcaron a los espacios abiertos: bicicletas, patinetas y bicis de alquiler recorren la costanera, mientras el lago San Roque muestra plena actividad, con los catamaranes navegando de manera continua entre el puerto y el dique.

La postal se completa con gente desplazándose por distintos puntos de la ciudad, aprovechando el clima más amable y una propuesta turística que se mantiene activa pese a las nubes. Villa Carlos Paz atraviesa un verano en movimiento, donde el disfrute no se detiene.

Para este domingo 1 de febrero, la ciudad vuelve a mostrarse como uno de los destinos más elegidos de la provincia, con múltiples imágenes que reflejan cómo se vive la temporada, incluso en jornadas distintas a las típicas de calor pleno.