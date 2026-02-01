Tanti consolida su verano y se prepara para la Fiesta del Cordero

En las últimas horas, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, se reunió en Tanti con el intendente Emiliano Paredes para compartir un balance positivo de la temporada de verano, marcada por una alta afluencia de visitantes y una programación constante de actividades.

Durante el encuentro se destacó el impacto de una agenda activa de eventos a lo largo de todo el verano, que permitió sostener el movimiento turístico más allá de los fines de semana. En ese marco, la localidad ya se prepara para uno de los momentos centrales del calendario de febrero: la Fiesta Nacional del Cordero Serrano.

El entorno natural, los paisajes serranos y la propuesta cultural y gastronómica continúan consolidando a Tanti como uno de los destinos elegidos para disfrutar la temporada en Córdoba, con expectativas favorables de cara a lo que resta del verano.