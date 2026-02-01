Un fin de semana cultural del Rizzuto al Puente Centenario

El mes de enero se despidió en Villa Carlos Paz con una agenda cargada de atractivos turísticos, culturales, deportivos y ambientales, que volvieron a convocar a vecinos y visitantes en distintos espacios públicos de la ciudad.

Uno de los ejes del fin de semana fue nuevamente Culturarte, que el viernes tuvo continuidad en el exterior del Salón Rizzuto, donde se desarrolló el Paseo Senda Arte junto a la propuesta de Rayuela librería. La jornada incluyó además un espectáculo de folklore, con la participación especial de Banday Cuarteto.

La actividad se extendió a otros puntos emblemáticos. En el sector del Reloj Cucú, se presentó Summer Kids, un espectáculo circense pensado para niños y niñas que reunió a numerosas familias. En simultáneo, frente al Skatepark y a orillas del lago San Roque, se llevó adelante Culturarte Joven, con la participación de bandas locales como Duo Fruto, Flap y Fran Pucheta, que aportaron música y energía a la noche.

El cierre del fin de semana llegará este domingo, con una nueva propuesta en el Puente Centenario. Desde las 20.30, se desarrollará Ritmos de la Ciudad, una actividad que combina música y encuentro en uno de los espacios más transitados de la costanera.

Con estas iniciativas, la ciudad cerró enero con una agenda diversa y descentralizada, que refuerza a Carlos Paz como uno de los destinos con mayor movimiento cultural y recreativo durante la temporada de verano.