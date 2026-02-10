Bialet Massé se prepara para el carnaval más grande de Punilla

La ciudad de Bialet Massé se prepara para vivir un fin de semana a puro carnaval. La celebración se realizará los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero en la esquina de San Martín y Malvinas Argentinas y se anuncia como el festejo más grande del Valle de Punilla.

En esta oportunidad, se proponen tres jornadas a puro ritmo y color: una noche dedicada al carnaval jujeño y dos noches con toda la impronta del carnaval cordobés. La fiesta se vivirá arriba del escenario y también en las calles, que se prevén colmadas de murgas, comparsas y batucadas de Córdoba.

La apertura tendrá el perfume del carnaval norteño. Entre las figuras destacadas se encuentra Kepianco, grupo de amigos oriundos de Jujuy que se reencontraron en Córdoba y hoy brillan en escenarios de todo el país con sus melodías carnavalescas. También dirán presente Los Nombradores del Alba, herederos de una profunda tradición musical que mantienen vivas las coplas, la zamba y la chacarera, para que nunca muera el carnaval. Completa la grilla el charanguista y folclorista Jordy Vivas.

Las calles se vestirán de Caporales y Tinkus, con un colorido despliegue del carnaval norteño.

El martes será el turno del carnaval cordobés, con todo el cuarteto y la cumbia que identifican a la provincia. Subirán al escenario Chipote, con su clásico repertorio bailable; El Fabri, joven voz emergente del cuarteto en Punilla; y Maníacos, banda de La Falda que pisa fuerte en la escena regional.

En simultáneo, las calles se llenarán de ritmo y tambores brasileños con la participación de Bella Samba, Ciclón de Miralta, la Comparsa Amine de La Falda, Fantasía San Roque, Sao Caetano de Río Segundo y la Escuela de Verano de Bialet Massé. Se destaca la participación de la Batucada del Barrio Suncho Huaico, con su fuerza e impronta popular.

El miércoles 18 de febrero será el gran cierre de los carnavales más convocantes de Punilla. La joven voz local Sami González abrirá la noche, y el broche de oro estará a cargo de Los Herrera, el grupo liderado por los hermanos Fede y Fran, referentes del nuevo cuarteto cordobés que no paran de crecer.

Además, habrá desfile de comparsas y caporales, patio de comida, zona de juegos, y muchas sorpresas más

La entrada es libre y gratuita y se espera la participación de una gran cantidad de vecinos y turistas.