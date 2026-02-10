Carnaval: Habrá un desfile de comparsas en el centro de Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para vivir una noche a puro ritmo, color y alegría para celebrar los carnavales 2026. El próximo lunes 16 de febrero, desde las 20,30 horas, habrá un desfile de comparsas que se extenderá desde el Reloj Cucú hasta el Puente del Centenario.

El evento contará con la participación de más de 400 integrantes de distintas comparsas de carácter internacional que desembarcarán en la ciudad y desplegarán todo su talento en un espectáculo lleno de música, baile y trajes deslumbrantes.

Será una verdadera fiesta popular pensada para toda la familia, con entrada libre y gratuita y en pleno centro de la ciudad.

Vecinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta cultural que forma parte del calendario de verano de la ciudad, reafirmando la identidad carnavalera y el espíritu festivo de Villa Carlos Paz.