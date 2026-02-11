Tanti a puro carnaval: show de comparsas, comidas típicas y música

Un fin de semana a puro carnaval se vivirá en la ciudad de Tanti. Tras el éxito de la Fiesta del Cordero Serrano, la Municipalidad anticipó dos jornadas de color, música y alegría que están previstas para los días 15 y 16 de febrero el Anfiteatro Municipal.

Se anuncia un desfile de comparsas, batucadas, shows en vivo, una feria de artesanos y un patio gastronómico.

Según pudo conocerse, las actividades darán inicio desde las 20 horas con las presentaciones de Hora 20, Checho Soloaga, Pablo y Leo, Lo q´suena, Power Cumbia y Gabriel Roldán.

«Dos noches para disfrutar en familia, con amigos y vivir el carnaval como solo Tanti sabe hacerlo»; adelantaron desde la Secretaría de Turismo, al tiempo que recordaron que la entrada es libre y gratuita.