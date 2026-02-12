Un viernes 13 para recorrer historias de amor y misterio

La Municipalidad de Córdoba realizará este viernes la visita guiada “Viernes 13: historias de amor más allá del tiempo”, una propuesta especial que invita a descubrir relatos ocultos en distintos edificios emblemáticos del centro.

El recorrido comenzará a las 10:30 en la Oficina de Información Turística del Cabildo, ubicada en Independencia 30. La actividad es libre y gratuita.

La primera parada abordará la historia del llamado “sumariante”, apodo con el que se conoce a un alma inquieta que, según la tradición, interrumpe el silencio con el tecleo constante de una antigua máquina de escribir.

Luego, los participantes caminarán por calle Deán Funes hasta la ex Legislatura Provincial, donde se compartirán relatos vinculados al pasado del edificio y sus protagonistas.

La visita continuará en la Cripta Jesuítica, espacio que permaneció oculto durante siglos bajo el suelo de la ciudad y que aporta un clima particular a las historias narradas.

El circuito también incluirá una antigua casona de fines del siglo XIX, marcada por una trágica historia de amor.

El cierre será en la tradicional Pizzería Don Luis, escenario de encuentros y despedidas, donde los asistentes serán invitados a degustar una de las pizzas más clásicas de la ciudad.

La propuesta busca ofrecer una mirada diferente sobre el patrimonio histórico cordobés, combinando turismo, cultura y relatos que atraviesan el tiempo.