Verano: Se viene la última noche de la Peatonal de la Cerveza

Con motivo de la llegada del fin de semana extra largo de carnaval, la ciudad de Bialet Massé vivirá la última de verano de la Peatonal de la Cerveza 2026. Será mañana viernes 13 de febrero y marcará la culminación de un ciclo que atrajo a una importante cantidad de vecinos y turistas durante los primeros meses de la temporada.

En esta ocasión, se anuncia la presentación de La Lunna, El Humano y Alto Impacto.

Las actividades darán inicio a las 20 horas en Avenida Belgrano e Independencia y se anuncia además la presencia de foodtrucks.