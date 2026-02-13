Carnaval a pleno: Carlos Paz entre los destinos más elegidos

Carlos Paz se consolida como uno de los destinos más elegidos para el fin de semana largo de Carnaval, con un 90% de ocupación hotelera en promedio y un 98% en alojamientos categorizados.

El movimiento turístico en la ciudad está impulsado por su agenda de eventos y su posicionamiento como principal polo urbano del Valle de Punilla, que muestra registros muy elevados en casi todas sus localidades. Capilla del Monte y La Cumbre alcanzan el 95% de reservas, La Falda ronda el 90%, Villa Giardino supera el 92% y Tanti se ubica en torno al 88%. Villa Santa Cruz del Lago ya completó su capacidad.

En el resto de la provincia el panorama es similar. En Calamuchita, Villa General Belgrano y Santa Rosa promedian el 95%, mientras que Villa Yacanto alcanzó el 100%. En Traslasierra, Nono y Las Rabonas superan el 95%, Mina Clavero ronda el 90% y San Javier y Yacanto el 85%. Alta Gracia, en Paravachasca, se ubica en torno al 75%.

Desde la Agencia Córdoba Turismo estiman que el movimiento podría rondar los 400 mil visitantes en toda la provincia, con tendencia a que muchos destinos alcancen ocupación plena durante el fin de semana.

La agenda cultural y musical explica gran parte de la demanda, con celebraciones, fiestas populares y eventos masivos distribuidos en distintos puntos del territorio.