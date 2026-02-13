Dos lugares de Córdoba para recorrer entre gigantes y cumbres

Recorrer Córdoba es dejarse llevar por caminos que te conectan con lo esencial.

Las sierras cordobesas, con sus ascensos y descensos, valles, ríos, quebradas y lagos, son una invitación abierta a caminar, respirar aire puro y descubrir paisajes que solo se revelan paso a paso.

Entre senderos que atraviesan montes, piedras y cielos infinitos, el trekking en Córdoba combina naturaleza, aventura y calma. Cada recorrido es una experiencia única: una forma de encontrarse con uno mismo y con la inmensidad de esta tierra.

Cerro Mogote

En el corazón de las Sierras Grandes, el Cerro Mogote invita a vivir una de esas experiencias que marcan un antes y un después. Cada paso por su sendero es una mezcla de desafío, asombro y conexión profunda con la naturaleza. Rocas imponentes, arroyos cristalinos, cóndores que surcan el cielo y tabaquillos centenarios acompañan el recorrido hacia una cumbre que recompensa con una vista inolvidable.

Este nuevo episodio de Camina Córdoba propone adentrarse en Los Gigantes para descubrir ese poder transformador que solo la montaña puede brindar. Porque más que un camino, el Cerro Mogote es una experiencia que te pone a prueba, te inspira y te recuerda la grandeza de sentirse parte de este paisaje.

La data para tu aventura:

Desafío: Cerro Mogote – 2.374 msnm (el más alto de Los Gigantes)

Accesos: “Casas Nuevas” o “La Rotonda”

Nivel: Exigente – dificultad técnica moderada / física alta

Distancia: 7 km (solo ida) con +600 m de desnivel

Duración estimada: 3 a 4 horas de subida

Importante: Cuidá el entorno, llevate tu basura y, si es tu primera vez, andá con guía habilitado.

Cerro Champaquí

Entre senderos que parecen no terminar y un silencio que abraza, el Cerro Champaquí invita a vivir una experiencia que transforma. No es solo alcanzar la cumbre más alta de Córdoba: es descubrir lo que la montaña despierta en cada paso. El Champa enseña a pedir ayuda cuando hace falta, a valorar un mate cocido con tortas fritas como un pequeño lujo, y a emocionarse al ver cómo el horizonte se abre desde los 2.790 metros.

Este nuevo episodio de Caminá Córdoba propone adentrarse en el corazón de las Sierras Grandes para sentir ese poder que solo el Champaquí puede brindar. Más que una cima, es una vivencia que educa, inspira y te recuerda lo esencial: respetarte, confiar en vos y volver a creer.

La data para tu aventura:

Desafío: Cerro Champaquí – 2.790 msnm (la cumbre más alta de Córdoba)

Inicio clásico: Villa Alpina

Nivel: Exigente – requiere buena preparación física

Distancia total: 42 km aprox. (ida y vuelta)

Desnivel positivo: +1450 m

? Duración estimada: 3 días / 2 noches

?? Importante: Cuidá el entorno, respetá los senderos y, si es tu primera vez, hacelo con guía habilitado.

Caminar Córdoba es más que hacer trekking. Es volver distinto.