El Parque de la Biodiversidad abre sus puertas a mitos y leyendas cordobesas

Este viernes desde las 21:30 y hasta la 1 de la madrugada se realizará “La Noche de Misterio en el Parque de la Biodiversidad: entre mitos y leyendas de Córdoba”, una actividad gratuita que propone una experiencia diferente en el espacio verde de la ciudad.

El recorrido abordará historias vinculadas al imaginario popular cordobés, con referencias a figuras tradicionales y relatos asociados a animales y creencias arraigadas en la región. Durante la propuesta se compartirán narraciones sobre lechuzas y brujas, el aguará guazú y el mito del hombre lobo, en una combinación de naturaleza, cultura y patrimonio simbólico.

La participación es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través del sitio oficial de acreditaciones del BioCórdoba.

El ingreso será por calle Amado Roldán s/n, frente al SuperPark. Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, linterna y repelente. La actividad se suspenderá en caso de lluvia o de ola de calor, y cualquier modificación será comunicada a través de las redes sociales oficiales.