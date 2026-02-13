Ruta del Motorhome en Córdoba: guía clave para viajar

Turismo sobre ruedas
Ruta del Motorhome en Córdoba: guía clave para viajarUna red provincial suma puntos de asistencia con agua potable y descarga de efluentes para quienes recorren las sierras y pueblos en casa rodante.
La provincia consolida una red de puntos de asistencia con servicios esenciales para quienes recorren sierras y pueblos en casa rodante.
Viajar en motorhome por Córdoba ya no depende solo de la improvisación. La provincia puso en marcha la Ruta del Motorhome, una red de espacios especialmente equipados para acompañar el crecimiento del turismo itinerante y ofrecer mayor previsibilidad a quienes eligen recorrerla sobre ruedas.
El sistema conecta distintas localidades mediante puntos de asistencia que permiten realizar paradas técnicas, reorganizar etapas y continuar el viaje con mayor comodidad. Libertad, contacto con la naturaleza y planificación se combinan en una modalidad que gana cada vez más adeptos.
Qué es la Ruta del Motorhome
Se trata de un circuito provincial que articula municipios, comunas y prestadores privados para brindar infraestructura específica a motorhomes y casas rodantes.
Cada punto de asistencia dispone de servicios básicos indispensables para este tipo de vehículos:
- Agua potable
- Carga de agua
- Descarga de aguas grises y negras
- Espacios señalizados y de fácil acceso
La red fue desarrollada junto a la Agencia Córdoba Turismo y continúa ampliándose con nuevos destinos en distintas regiones.
Cómo organizar el recorrido
La recomendación es planificar el viaje identificando previamente los puntos disponibles en la ruta elegida. Para un uso responsable se sugiere:
- Respetar las normas de cada localidad.
- Utilizar correctamente las áreas de carga y descarga.
- Priorizar el cuidado ambiental.
- Integrar las paradas técnicas con experiencias gastronómicas y culturales.
El turismo en motorhome permite unir valles, lagunas, pueblos históricos y sierras sin depender de reservas tradicionales, adaptando el itinerario según el ritmo de cada viajero.
Puntos de asistencia disponibles
- Almafuerte – Complejo Piedras Moras
- Amboy – Plaza Vélez Sarsfield
- Salsacate – Camping Municipal
- Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos
- Villa Tulumba – Balneario Municipal
- Serrezuela – Polideportivo Municipal
- Achiras – Oficina de Turismo
- Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”
- Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol
- La Granja – Camping La Toma
La Ruta del Motorhome consolida una tendencia que redefine la manera de conocer Córdoba. Más autonomía, más contacto con el entorno y una infraestructura pensada para acompañar un turismo que se mueve al ritmo propio de cada viajero.