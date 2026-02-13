Ruta del Motorhome en Córdoba: guía clave para viajar

La provincia consolida una red de puntos de asistencia con servicios esenciales para quienes recorren sierras y pueblos en casa rodante.

Viajar en motorhome por Córdoba ya no depende solo de la improvisación. La provincia puso en marcha la Ruta del Motorhome, una red de espacios especialmente equipados para acompañar el crecimiento del turismo itinerante y ofrecer mayor previsibilidad a quienes eligen recorrerla sobre ruedas.

El sistema conecta distintas localidades mediante puntos de asistencia que permiten realizar paradas técnicas, reorganizar etapas y continuar el viaje con mayor comodidad. Libertad, contacto con la naturaleza y planificación se combinan en una modalidad que gana cada vez más adeptos.

Qué es la Ruta del Motorhome

Se trata de un circuito provincial que articula municipios, comunas y prestadores privados para brindar infraestructura específica a motorhomes y casas rodantes.

Cada punto de asistencia dispone de servicios básicos indispensables para este tipo de vehículos:

Agua potable

Carga de agua

Descarga de aguas grises y negras

Espacios señalizados y de fácil acceso

La red fue desarrollada junto a la Agencia Córdoba Turismo y continúa ampliándose con nuevos destinos en distintas regiones.

Cómo organizar el recorrido

La recomendación es planificar el viaje identificando previamente los puntos disponibles en la ruta elegida. Para un uso responsable se sugiere:

Respetar las normas de cada localidad.

Utilizar correctamente las áreas de carga y descarga.

Priorizar el cuidado ambiental.

Integrar las paradas técnicas con experiencias gastronómicas y culturales.

El turismo en motorhome permite unir valles, lagunas, pueblos históricos y sierras sin depender de reservas tradicionales, adaptando el itinerario según el ritmo de cada viajero.

Puntos de asistencia disponibles

Almafuerte – Complejo Piedras Moras

Amboy – Plaza Vélez Sarsfield

Salsacate – Camping Municipal

Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Marchiquitos

Villa Tulumba – Balneario Municipal

Serrezuela – Polideportivo Municipal

Achiras – Oficina de Turismo

Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”

Río Cuarto – Camping Municipal Villa del Sol

La Granja – Camping La Toma

La Ruta del Motorhome consolida una tendencia que redefine la manera de conocer Córdoba. Más autonomía, más contacto con el entorno y una infraestructura pensada para acompañar un turismo que se mueve al ritmo propio de cada viajero.