Cabalango recibirá un torneo de disc golf: ¿de qué se trata?

La jefa comunal Carla Bruno se reunió con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, para ultimar detalles de lo que será el Torneo Internacional de Disc Golf que se disputará este fin de semana en Cabalango. El encuentro sumó además la participación de Carolina Brandan, propietaria de Sauron Adventure.

El evento se realizará los días 15 y 16 de febrero dentro del complejo turístico y recreativo, que alberga la primera cancha de Disc Golf oficial en todo el país. Se anticipa la presencia de jugadores y jugadoras de distintos lugares, lo que posiciona a la localidad como un punto de referencia para este deporte en crecimiento.

A diferencia del golf convencional, aquí no hay pelotas ni palos caros. El objetivo es lanzar un disco (similar a un frisbee, pero más pequeño y denso) desde un punto de salida hasta una cesta metálica con cadenas, que actúan como «hoyo» atrapando el disco. Gana quien complete el recorrido con el menor número de lanzamientos.

El campeonato se promocionó incluso durante el reciente Festival de la Peperina, llamando la atención de vecinos, vecinas y visitantes. Se trata de una propuesta que combina deporte, turismo y comunidad.