Carlos Paz comenzó a vibrar con la fiesta del rally en la costanera

Un fin de semana de adrenalina pura se vivirá en la ciudad de Villa Carlos Paz con la realización del Motor Fest Cordobés 2026, la carrera de rally que tendrá como epicentro la costanera del lago San Roque y el Parque Temático de Costa Azul. Este sábado 14 de febrero, los enamorados de los «fierros» comenzaron desde temprano a disfrutar de las máquinas que se apostaron el predio del Parque de Asistencia y anticiparon el inicio de la competencia.

Se trata de uno de los eventos deportivos y turísticos más esperados del año que combinará automovilismo de alto nivel, entretenimiento y propuestas para toda la familia.

La carrera cuenta con la organización de la Municipalidad y se desarrollará durante los días sábado 14 y domingo 15 de febrero con entrada libre y gratuita. A las 15 horas del día de hoy, está prevista la largada desde el Parque Temático y a las 19 horas, habrá un desfile por la costanera hacia el centro de la ciudad.

Vecinos y turistas mostraron su entusiasmo por el rugido de los motores en el finde XXL de carnaval.

Mañana domingo 15, la carrera dará inicio a las 8 horas en el Parque Temático y seguirá con la presencia de los autos en el Parque de Asistencia a las 11 horas y una prueba especial en el Parque Temático desde las 14 horas. Finalmente, a las 18 horas, está prevista la entrega de premios y el cierre del Motor Fest Cordobés.

CRONOGRAMA PARA ESTE SÁBADO 14 DE FEBRERO:

8 A 11 HORAS: Reconocimiento de ruta.

12 HORAS Simulacro de siniestro (auto de rally)

14 HORAS: Largada PE1

15,30 HORAS: Largada PE2

17 HORAS Simulacro de siniestro (auto de pista)

18 HORAS: Desfile de autos de todas las categorías por Avenida Costanera hacia el centro de la ciudad.

19 HORAS: Conferencia de prensa en la Municipalidad de Villa Carlos Paz.