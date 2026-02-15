Capilla del Monte vive el finde largo de Carnaval "a sala llena"

Capilla del Monte. La ciudad de Capilla del Monte vive un fin de semana largo de Carnaval a pleno, con ocupación prácticamente total y un incesante movimiento turístico que comenzó a percibirse desde el último viernes al mediodía. La llegada de ómnibus de larga distancia y el flujo constante de vehículos por la Ruta 38 marcaron el inicio de uno de los momentos más convocantes de la temporada estival.

Entre el viernes y el sábado se completó la capacidad hotelera y de alojamientos alternativos, con visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia y del país. El escenario responde a la consolidación de “Veranizate”, la propuesta impulsada por el municipio para sostener la actividad más allá de los picos tradicionales de enero y febrero, con una agenda que combina espectáculos, cultura y recreación.

Estrategia efectiva

La estrategia delineada por el intendente Fabricio Díaz resultó determinante. El desdoblamiento del cronograma entre el tradicional Festival Alienígena y los festejos de Carnaval permitió encadenar dos fines de semana consecutivos con altos niveles de ocupación. El festival, realizado días atrás, ya había registrado picos superiores al 90% durante el fin de semana y más del 80% en jornadas hábiles, anticipando el lleno total que hoy exhibe la ciudad que se asoma el discurso serrano al pie del cerro Uritorco.

Más allá de la programación artística, el Balneario Municipal de Capilla del Monte continúa siendo el gran imán. Con instalaciones renovadas, piletas colmadas, asadores completos y espacios para el deporte recreativo, se consolida como epicentro del verano familiar.

A su vez, paseos emblemáticos como El Zapato y Pueblo Encanto complementan la oferta junto a propuestas que combinan naturaleza, arte y gastronomía. Con actividades previstas hasta el martes inclusive, la ciudad reafirma su posicionamiento como destino turístico integral en el valle de Punilla.