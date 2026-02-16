Córdoba explota en Carnaval y Carlos Paz roza el 100%

Córdoba atraviesa uno de los fines de semana de Carnaval más convocantes de los últimos años. Desde el inicio del feriado XXL hasta hoy, alrededor de 420 mil personas visitan la provincia, lo que representa un crecimiento del 32% en comparación con la misma fecha de 2025.

En Villa Carlos Paz la ocupación alcanza el 95%, mientras que los alojamientos categorizados trabajan al 100%. La alta demanda genera derivaciones hacia localidades cercanas del Valle de Punilla, donde La Falda, La Cumbre, Santa María de Punilla y Villa Giardino registran ocupación plena, y Capilla del Monte llega al 99%.

El fenómeno se replica en otros puntos del mapa provincial. En Calamuchita, Villa General Belgrano, Yacanto, Embalse, Almafuerte y Villa Rumipal completan su capacidad. En Traslasierra, Nono, Villa Cura Brochero y Las Rabonas están al 100%, mientras que Mina Clavero alcanza el 99%. Ansenuza, Paravachasca y las Sierras del Sur también muestran cifras superiores al 80% en la mayoría de sus destinos.

Según datos oficiales, el movimiento turístico proyecta un impacto económico cercano a los 100 mil millones de pesos, sin contabilizar lo generado por el festival Cosquín Rock. Desde el inicio de la temporada de verano, Córdoba ya supera los 5 millones de visitantes.

El intenso calendario de festivales, fiestas populares y propuestas culturales distribuidas en todo el territorio provincial explica en gran parte el nivel de ocupación actual, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país en este fin de semana largo.