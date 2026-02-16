El carnaval internacional copa el centro y reúne a más de 600 bailarines

El centro de Villa Carlos Paz vive esta tarde una nueva edición del carnaval internacional, que transforma el entorno del Reloj Cucú en un escenario a cielo abierto con más de 600 bailarines en acción.

Delegaciones que representan a Perú, Bolivia y Brasil desfilan junto a la flamante comparsa local, en una jornada que consolida la propuesta como uno de los eventos centrales del fin de semana largo.

El director de Cultura, Fernando Barrera, destacó el crecimiento del evento y el carácter especial de esta edición. “Es una fecha muy esperada por todos los carlospacenses en este fin de semana largo. Esta es ya una edición muy importante, muy linda, porque hoy nace lo que es la comparsa de Villa Carlos Paz”, expresó.

Barrera subrayó el hecho histórico que se concreta esta tarde: “Es la primera vez en la historia que hay una comparsa de Villa Carlos Paz, formada por 70 integrantes maravillosos, entre bailarines y músicos”.

Sobre el trabajo previo, explicó: “Esto empezó hace seis meses, cuando literalmente le dije a la Negra: ‘Quiero que hagamos la comparsa de Carlos Paz’. Y ahí empezamos en junio. Ella se puso la camiseta, después sumamos a Romi, hacía falta la batucada, y entre todos empezaron a generar este movimiento tan lindo que hoy se presenta con esta alegría”.

El funcionario también resaltó el acompañamiento municipal: “Agradecerle al intendente Esteban Avilés, que siempre apoya estas ideas, que son súper lindas, súper locas, pero cuando uno las ve materializadas, la verdad que dan mucha alegría después de tanto laburo”.

En cuanto a la participación, remarcó el carácter integrador de la propuesta: “Hay gente de todas las edades, porque la comparsa es el carnaval, es la alegría, algo que integra, que es para el barrio, que es para la ciudad, y se siente propio. Somos locales”.

Mientras tanto, las batucadas avanzan por el centro, los trajes brillan bajo la luz de la tarde y el público acompaña con aplausos y fotos. La tercera edición del carnaval internacional mantiene al corazón de la ciudad colmado de ritmo y movimiento.