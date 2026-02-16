Por primera vez, Carlos Paz desfiló con su comparsa oficial en el carnaval

En una jornada histórica para la ciudad, Carlos Paz presentó esta tarde su primera comparsa oficial, integrada por 70 vecinos entre bailarines y músicos.

El debut se realizó frente al Reloj Cucú, en el marco de la tercera edición del carnaval internacional. La formación local desfiló con vestuario propio, batucada y coreografía trabajada durante seis meses de ensayos.

La comparsa está compuesta por 23 percusionistas, siete trompetistas y un amplio grupo de bailarines de distintas edades. Muchos de ellos participaron por primera vez en una experiencia de este tipo, tras una convocatoria abierta que comenzó en junio dentro del Departamento de Arte y Movimiento.

El director de Cultura, Fernando Barrera, explicó que la iniciativa nació a mitad de año con la idea de que la ciudad tuviera representación propia en el carnaval. Los ensayos se trasladaron a la Costanera y fueron sumando vecinos hasta consolidar el grupo actual.

La presentación de esta tarde marcó el inicio formal de la comparsa carlospacense, que busca sostenerse y crecer en próximas ediciones.