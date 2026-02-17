Carlos Paz tendrá un show de drones en la peatonal: ¿cuándo y a que hora?

Villa Carlos Paz tendrá este viernes 21 por la noche un espectáculo diferente en pleno centro: un show de drones iluminará el cielo de la peatonal a partir de las 23 horas.

La propuesta, organizada en el sector del Paseo del Centro, combinará tecnología, luces y música en una puesta aérea que promete captar la atención de vecinos y turistas en plena temporada.

El evento contará además con la participación de Pablito Castillo, quien será parte de la conducción y animación de la noche.

Este tipo de espectáculos se caracteriza por coreografías sincronizadas de drones equipados con luces LED que forman figuras y animaciones en el aire, ofreciendo una alternativa innovadora a los tradicionales shows de fuegos artificiales.

La actividad será gratuita y se espera una importante concurrencia en la zona céntrica para disfrutar de una noche distinta bajo el cielo carlospacense.