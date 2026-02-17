Centro histórico: paseos verdes y subida al campanario

La Municipalidad renueva su agenda de visitas guiadas para lo que resta de febrero con dos propuestas que combinan historia, espacios verdes y patrimonio religioso en pleno centro de la ciudad.

Los miércoles 18 y 25, desde las 10, se realizará la visita “La ciudad respira verde”. El punto de partida será la esquina de Caseros y Figueroa Alcorta, junto a la escultura de Jerónimo Luis de Cabrera. Desde allí el recorrido avanzará por Plaza Italia, La Cañada, el Palacio 6 de Julio, el Paseo Sobremonte y la Supermanzana de la Intendencia. La actividad es libre y gratuita.

En tanto, los jueves 19 y 26, de 11 a 13, tendrá lugar la propuesta “Entre campanas y caminos”, que también se repetirá los viernes 20 y 27 en el mismo horario. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo del Cabildo.

El itinerario contempla el ascenso al campanario de la iglesia Catedral y una visita al Centro de Interpretación Tecnológico El Camino de Brochero, donde la vida del santo se presenta a través de pantallas táctiles. En este caso se solicita un bono de contribución de 2.000 pesos.