Las postales del carnaval internacional de Carlos Paz

Una edición histórica
Las postales del carnaval internacional de Carlos PazMiles de vecinos y turistas acompañaron la celebración que recorrió el centro de la ciudad.
Una multitud acompañó esta tarde la tercera edición del carnaval internacional de Villa Carlos Paz, uno de los eventos más esperados de la temporada de verano que reunió a más de seiscientos bailarines y músicos. Las comparsas que representaron a Brasil, Perú, Bolivia y distintos puntos de la Argentina fueron desfilando por las calles de la ciudad.
Las postales de una fiesta histórica que comenzó en el Cucú, siguió por el Centro Viejo y el Paseo de las Farolas, hasta el Puente del Centenario. La espuma local, la batucada y los trajes de colores fueron protagonistas este lunes 16 de febrero de una celebración que coincidió con el fin de semana más convocante de la temporada.
Vecinos y turistas se congregaron en el centro para vivir a pleno el feriado y dieron rienda suelta a la alegría.