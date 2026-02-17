Verano: Bialet Massé disfrutó del carnaval más grande de Punilla

La primera jornada de los Carnavales 2026 de Bialet Massé convocaron a una multitud en la Avenida San Martín, en una noche de música, color y tradición. Anoche fue el turno del carnaval norteño, hoy llega el carnaval cordobés.

Un público reluciente tiñó las calles del blanco de la espuma loca, en una postal festiva que reunió a vecinos y visitantes de distintos puntos del país, consolidando a la localidad como uno de los grandes escenarios del verano cordobés.

Así se vivió la primera noche de «los carnavales más grandes de Punilla», ante un marco excepcional para coronar un verano auspicioso. La apertura artística estuvo a cargo de Jordy Vivas, «El Serranito» de Bialet Massé, con un repertorio andino y festivalero que marcó el pulso de la primera jornada. Luego se presentó el Taller Municipal de Folclore, reafirmando el compromiso con la cultura y el talento local. Posteriormente comenzó el desfile en el corsódromo, donde brillaron cuatro agrupaciones de caporales y folclore boliviano, desplegando todo su color y potencia escénica.

Más tarde, la propuesta musical de «Kepianco» hizo vibrar al público y convirtió la avenida en una verdadera pista de baile.

El gran cierre estuvo a cargo de «Los Nombradores del Alba», integrados por Nacho Prado, Lucas Ceraso, Diego Gatica y Facundo Toro, quienes regalaron un espectáculo de zambas y canciones que emocionaron a la multitud. El intendente Eduardo Reyna subió al escenario para hacer entrega de distinciones en reconocimiento a su participación y aporte artístico a los Carnavales 2026.

Este martes 17, el corsódromo se convierte en una pasarela para siete agrupaciones murgueras y comparsas de la región y de Córdoba Capital, que llenarán la avenida de ritmo, brillo y creatividad. Además, comienza la esperada noche del «tunga tunga”, con el cuarteto como gran protagonista. Subirán al escenario «Maníacos» de La Falda, «El Fabri» y «Chipote».

El miércoles 19 será el gran cierre con Sami Gonzáles y «Los Herrera», coronando tres jornadas de fiesta popular. Es importante recordar que la entrada es libre y gratuita y la fiesta se desarrolla en el escenario de Avenida San Martín y Malvinas Argentinas.