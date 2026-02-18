Carlos Paz lideró un fin de semana con picos del 98% en las sierras

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó que Córdoba fue uno de los destinos más elegidos del país durante el feriado de Carnaval, con niveles de ocupación que rondaron el 90% y picos de lleno total en distintos puntos de la provincia.

En las sierras, Villa Carlos Paz encabezó el movimiento turístico con un promedio general del 90% de ocupación y un 98% en alojamientos categorizados. En el Valle de Punilla, Capilla del Monte y La Cumbre alcanzaron el 95%, Villa Giardino el 92%, La Falda el 90%, Tanti el 88% y Villa Santa Cruz del Lago registró ocupación plena.

El Valle de Calamuchita también mostró cifras destacadas: Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita marcaron el 95%, Potrero de Garay promedió el 90%, Almafuerte llegó al 94% y Villa Yacanto alcanzó el 100%.

En Traslasierra, Nono se ubicó en el 95%, Las Rabonas en el 98%, Mina Clavero en el 90% y San Javier y Yacanto en el 85%. En Paravachasca, Alta Gracia registró un 75%.

Según estimaciones provinciales, el movimiento turístico rondó los 400.000 visitantes. La demanda estuvo impulsada por una intensa agenda de fiestas populares y grandes eventos en distintos puntos del territorio.

En Villa Carlos Paz, además de los números destacados, el municipio informó que la ciudad alcanzó ocupación plena durante el fin de semana largo, con fuerte movimiento en los sectores comercial, gastronómico y hotelero.

La ciudad desplegó una agenda simultánea de eventos multitudinarios con entrada libre y gratuita. Entre las propuestas sobresalió la primera edición del Rally Motor Fest en el Parque Temático y la costanera, con exhibiciones y actividades para fanáticos del deporte motor.

También se desarrolló el Carnaval del Orgullo, con espectáculos musicales, comparsas y feria de emprendedores, y el Desfile Internacional de Comparsas, que reunió delegaciones nacionales e internacionales y reforzó el perfil cultural y festivo del destino.

El conjunto de actividades y la convocatoria lograda consolidaron a Carlos Paz como uno de los principales polos turísticos del país durante el primer fin de semana largo de 2026.