Carnaval récord: 3 millones viajaron y gastaron más de $1 billón

El feriado de Carnaval 2026 marcó un récord histórico en la Argentina: 3 millones de turistas viajaron por el país, un 7,2% más que en el mismo fin de semana de 2025, y generaron un impacto económico directo de $1.007.793 millones, es decir, más de un billón de pesos.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto total creció 6% a precios constantes frente al año pasado. El gasto diario promedio fue de $111.605 por turista, con una leve baja real del 7,7%. La estadía promedio se extendió a 3 días, por encima de los 2,8 días registrados en 2025.

Los destinos con mayor convocatoria fueron las ciudades con tradición carnavalesca en Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, además de la Costa Atlántica, el interior bonaerense, Mendoza y el sur del país. El clima inestable no frenó la decisión de viajar.

En materia de transporte, Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Sólo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas, con el viernes como jornada pico. Buquebus informó un aumento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia Argentina.

En las rutas hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial dispuso restricciones para camiones de más de 3.500 kilos para ordenar el tránsito.

Un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para vacacionar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE.

Con estos números, el Carnaval 2026 se convierte en el mejor registro histórico desde que la celebración volvió al calendario oficial hace quince años.