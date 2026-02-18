Pasó el finde de carnaval: ¿cuándo se celebra la Semana Santa?

Pasó el fin de semana XXL de carnaval y las miradas se posan ahora en la llegada del próximo descanso. Dentro del calendario festivo del 2026, el gobierno nacional oficializó el feriado del martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) y dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos.

Algunos podrán disfrutar entonces de un fin de semana largo de cuatro días: sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo. Sin embargo, eso quedará a decisión de cada empleador.

Para muchos, la expectativa está puesta en la llegada de Semana Santa. Este año, el jueves santo coincidirá con el feriado del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, marcando el inicio del fin de semana largo de Pascua.

De esta forma, la Semana Santa se extenderá del 2 al 5 de abril.