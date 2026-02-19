Bialet Massé vibró con los carnavales más grandes de Punilla

Bialet Massé vivió un fin de semana histórico con más de 30 mil personas que participaron de las tres noches consecutivas de carnaval, cifras impactantes que reflejan el fuerte arraigo del público a esta celebración que, en su tercera edición, se instala como una de las más convocantes del Valle de Punilla.

Con tres grillas de gran nivel artístico, donde predominaron el folclore y el cuarteto, el evento —gratuito y abierto a todas las familias— reunió no solo a vecinos de la localidad, sino también a visitantes de distintas ciudades y de otras provincias argentinas.

El intendente Eduardo Reyna, manifestó su satisfacción por el balance de las tres noches carnavaleras y destacó la importancia de un evento masivo que favorece la movilización del turismo y dinamiza la economía local.

La mayor euforia se vivió en la noche central, cuando el público —que permaneció enganchado al escenario bajo una lluvia de espuma loca— ovacionó a Los Herreras, quienes hicieron bailar a la multitud, jugaron al carnaval y hasta compartieron fernet con sus fanáticos en una noche calurosa del febrero cordobés. La apertura estuvo a cargo de Samy González, joven voz del cuarteto regional que marcó el pulso festivo desde el inicio.

Las dos noches previas también ofrecieron una programación destacada, con la participación de Chipote, El Fabri, Kepianco, Los Nombradores del Alba, Jordy Vivas y Maníacos de La Falda, entre otros artistas que completaron grillas diversas y convocantes. La Avenida San Martín se transformó en un corsódromo vibrante de caporales, tinkus, murgas y comparsas de la región.

Con organización, seguridad y una propuesta cultural pensada para todas las edades, Bialet Massé reafirma así su lugar como epicentro de los carnavales más grandes de Punilla, consolidando una fiesta que crece año tras año y que ya forma parte del calendario del verano cordobés.