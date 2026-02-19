Lo que dejó el carnaval de Carlos Paz, el destino más elegido por las familias

La ciudad de Villa Carlos Paz cerró la celebración del carnaval con números más que positivos, ocupación plena y una agenda que combinó cultura, deporte y entretenimiento para todos los públicos. Se trató del punto fuerte de la temporada de verano 2026 y crecen las expectativas de cara al próximo fin de semana largo y la Semana Santa.

El presidente del CAPTUR, Mauricio Miranda, realizó un balance altamente favorable del movimiento registrado con motivo de los feriados de carnaval y dijo: «Estamos muy contentos por el resultado que hemos tenido. La ciudad brilló con una agenda nutrida de actividades que convocó a una gran cantidad de turistas y vecinos». Asimismo, destacó que el turista actual «busca experiencias y propuestas para disfrutar en familia». «A los tradicionales atractivos de la ciudad se sumaron eventos de gran convocatoria como el desfile de comparsas que ya transita su tercera edición con más de 600 artistas desplegando todo su color desde el sector del Reloj Cucú hasta el puente peatonal, y el Carnaval del Orgullo en los Jardines Municipales»; añadió.

Además, la ciudad vibró al ritmo de la primera edición del Motor Fest Cordobés, que reunió a más de 50 autos y aportó un condimento deportivo a un fin de semana cargado de emociones.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, predominaron los turistas oriundos de la Provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe (con fuerte presencia de Rosario) y provincias del litoral y el norte argentino, lo que confirma que las estrategias de promoción están dando resultados en los principales mercados emisores.

Por su parte, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Sebastián Boldrini, subrayó el trabajo conjunto entre el sector público y privado: «Fue un fin de semana que veníamos esperando junto al gobierno y al sector privado. Trabajaron todos los rubros: hotelería, gastronomía, comercio y entretenimiento. La propuesta fue muy diversa y eso permitió que la ciudad se luzca».

Boldrini confirmó que el sábado se registró ocupación plena en la hotelería jerarquizada y que el domingo alcanzó el 98%, con un promedio superior al 83% durante los cinco días y una estadía media de 4,8 noches. Incluso, muchos visitantes llegaron sin reservas y debieron ser derivados a localidades cercanas. El funcionario adelantó que a comienzos de marzo se realizará un balance integral de la temporada, analizando indicadores como rango etario, procedencia, modalidad de viaje y niveles de consumo, aunque remarcó que durante este carnaval se observó una reactivación del gasto turístico.

Con estos números, Villa Carlos Paz consolida su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país para eventos masivos y turismo familiar, cerrando un carnaval que dejó impacto económico positivo y grandes expectativas para el resto de la temporada de verano.