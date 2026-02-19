¡Se viene una nueva caminata guiada para disfrutar de Cabalango!

Una nueva caminata guiada se realizará el próximo viernes 20 de febrero de 9 a 12 horas y permitirá disfrutar de la naturaleza de Cabalango. Se invita a vecinos y turistas a compartir una mañana al aire libre recorriendo el río, conectando con el entorno y disfrutando de paisajes únicos.

El recorrido será desde el vado hacia río abajo, con una dificultad baja a moderada, ideal para quienes disfrutan de caminar y explorar con tranquilidad. La excursión recorrerá 5 kilómetros y será completamente libre y gratuita, sin embargo, habrá cupos limitados.

Los interesados, deberán inscribirse al número telefónico: 11-32732175.

En esta ocasión, el Área de Ambiente de la Comuna se suma a la caminata con el objetivo de cuidar y preservar el río. «Durante el recorrido, caminamos y recolectamos los residuos que encontramos en el camino, contribuyendo entre todos a mantener un entorno más limpio y saludable»; informaron desde la comuna.