Córdoba superó los 3,5 millones de turistas y el impacto económico ya roza el billón

El cierre de enero confirmó las proyecciones del sector turístico en Córdoba. Según el relevamiento de la Agencia Córdoba Turismo, la provincia alcanzó los 3,5 millones de visitantes en lo que va de la temporada, casi un 9% más que el mismo período del año pasado, consolidándose como el destino más concurrido del verano a nivel nacional.

Los principales puntos turísticos registraron ocupaciones generales cercanas al 90% y fines de semana con ocupación plena. Los valles de Punilla y Calamuchita volvieron a liderar la preferencia de los turistas, impulsados por una agenda sostenida de festivales, fiestas populares y propuestas culturales que motorizaron tanto el turismo interno como el proveniente de otras provincias.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacaron que enero fue superior al de 2025 en términos de concurrencia y remarcaron un diferencial claro de la provincia frente a otros destinos, vinculado a su calendario de eventos y a la fuerte presencia del turismo de cercanía, favorecido por escapadas espontáneas y un comportamiento climático que acompañó.

En cuanto a los niveles de ocupación, Villa Carlos Paz se mantuvo durante la semana en torno al 80% y alcanzó entre el 90 y el 95% los fines de semana. Villa General Belgrano registró picos del 97%, Santa Rosa llegó al 90%, mientras que Miramar y su zona de influencia superaron el 90% y alcanzaron ocupación plena en los fines de semana. En Traslasierra, Nono presentó un promedio general del 80%, con picos del 95%.

En comparación con enero del año pasado, el número de turistas se incrementó en alrededor de 300 mil personas. Ese crecimiento se tradujo en un impacto económico que, desde el inicio de la temporada, ya se aproxima al billón de pesos, según las estimaciones oficiales.

Con el comienzo de febrero, el sector turístico mantiene altas expectativas, apoyadas en un cronograma de eventos donde los festejos de carnaval aparecen como uno de los principales motores de atracción para las próximas semanas.