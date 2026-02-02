La Falda volvió a vibrar con música bajo las estrellas

La ciudad de La Falda volvió a vivir un fin de semana colmado de música y encuentro con una nueva edición de “La Falda Bajo las Estrellas”, el ciclo cultural que se desarrolla con entrada libre y gratuita durante las noches de verano.

Desde las 21:30, el escenario se convirtió nuevamente en punto de reunión para vecinos y visitantes, con propuestas artísticas que combinaron identidad local y géneros populares.

El sábado, el público acompañó las presentaciones de la Orquesta Escuela Municipal de Tango y el Dúo Huaucke, que ofrecieron un repertorio variado y momentos de fuerte conexión con los presentes.

Ya en la jornada del domingo, la programación incluyó al artista Omar del Valle, el colorido despliegue del Carnaval Jujeño con Los Coroicos, el certamen de talentos “La Estrella sos vos” y el cierre musical a cargo de Cuarte Sabor, que aportó ritmo festivo al final de la noche.

El ciclo continúa consolidándose como uno de los principales atractivos culturales de la temporada, convocando a familias y turistas que eligen la ciudad para disfrutar de espectáculos al aire libre.