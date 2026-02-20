Carlos Paz: Qué dicen los empresarios turísticos sobre la temporada

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz hizo un balance del fin de semana XXL de carnaval y destacó que hubo un afluente turístico superior al 2025 y el 2024, aunque advirtió una retracción con respecto al consumo de los visitantes. A la hora de analizar el movimiento del verano, se puso en consideración que los turistas mostraron «una mayor racionalidad en el gasto, con decisiones más medidas y estadías planificadas en función del presupuesto disponible».

El Departamento de Estadísticas y Censo de ASHOGA presentó un relevamiento donde informó que la ocupación promedio durante la temporada alcanzó el 72%, reflejando un desempeño levemente superior al registrado en igual período del 2025 (cuando la primera quincena cerró con un 65,4%) y mejor que durante el 2024 (en torno al 60%)

«El comportamiento de la demanda durante esta primera mitad del mes mantuvo una dinámica similar a la observada en enero. De lunes a jueves, el promedio de ocupación se ubicó en torno al 65%, mientras que los fines de semana mostraron un repunte más marcado. En los días viernes, sábado y domingo se registraron picos de hasta el 83%, consolidando nuevamente una fuerte concentración del movimiento turístico en jornadas específicas y estadías más breves»; informaron con respecto al verano.

«En términos de rentabilidad, es importante señalar que gran parte de los establecimientos finalizaron esta primera mitad de febrero sosteniendo tarifas prácticamente iguales a las de la temporada anterior. Este esfuerzo comercial, orientado a estimular la demanda en un contexto económico complejo, impacta directamente en los márgenes del sector formal, que continúa enfrentando un escenario de costos operativos elevados y presión impositiva sostenida. Asimismo, se evidencia una retracción del consumo turístico, observable tanto en hotelería como en gastronomía y servicios complementarios»; agregaron.Ç

También se ponderó el impacto positivo de eventos regionales de gran convocatoria, como el Festival Nacional del Folklore en Cosquín y el Cosquín Rock en Santa María de Punilla, generaron un impacto positivo en la movilidad turística del Valle de Punilla, fortaleciendo el flujo de visitantes hacia Villa Carlos Paz y la región.

Puntualmente, con respecto al carnaval, se precisó que durante las jornadas de sábado, domingo y lunes se registraron picos de ocupación del 94%, con un promedio del 87,40% en el núcleo del fin de semana, posicionándose entre los carnavales más convocantes de los últimos años. Asimismo, explicaron que la estadía promedio fue de tres noches —sábado, domingo y lunes—, mientras que a partir del martes 17 se evidenció una merma cercana al 30% en los niveles de ocupación.

El fin de semana extra largo también se destacó por un alto nivel de reservas anticipadas, permitiendo al sector proyectar con mayor previsibilidad la demanda. «Aunque la primera mitad de febrero 2026 presenta una mejora interanual en términos de ocupación respecto de 2025 y una recuperación frente a 2024, el escenario continúa generando preocupación en el sector por la rentabilidad ajustada, la retracción del consumo y la alta sensibilidad al precio»; concluyeron los empresarios turísticos.