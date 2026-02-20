Constelaciones y turismo sustentable bajo el cielo carlospacense

Villa Carlos Paz cerró su temporada de astroturismo
Constelaciones y turismo sustentable bajo el cielo carlospacenseVecinos y turistas participaron de encuentros gratuitos para observar constelaciones y aprender astronomía en espacios naturales
Durante el verano, el cielo de Carlos Paz volvió a convertirse en protagonista con una nueva edición de las jornadas de astroturismo, que convocaron a vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad.
Las actividades permitieron observar constelaciones, identificar cuerpos celestes y conocer aspectos básicos de astronomía, siempre en entornos naturales que potenciaron la experiencia. Las propuestas fueron gratuitas y abiertas a toda la familia.
Desde el área ambiental destacaron que la iniciativa busca promover prácticas sustentables, fortalecer el vínculo con los paisajes serranos y consolidar alternativas turísticas que trasciendan la temporada alta.
Los encuentros, que ya se consolidaron como un clásico del verano carlospacense, volvieron a mostrar una amplia participación y reforzaron la apuesta por propuestas educativas al aire libre.