Seis mil personas pasaron por Plaza Cielo Tierra

Unas seis mil personas participaron de las actividades de verano organizadas por Plaza Cielo Tierra entre el 2 de enero y el 15 de febrero en Córdoba capital.

La programación incluyó talleres tecnológicos, científicos, artísticos y ambientales destinados a niños de 3 a 15 años, ciclos de cine familiar, funciones de teatro y jornadas nocturnas de observación astronómica. De ese total, 2.300 chicos asistieron a los talleres junto a sus familias, mientras que otras 3.700 personas participaron de las visitas guiadas al parque, al edificio “Dode” y al Planetario.

Una veintena de propuestas alcanzó cupos completos, especialmente las actividades nocturnas como el Mirador de Estrellas y las plantadas de telescopios, que estuvieron entre las más convocantes del receso estival.

Entre las novedades se destacó la Fábrica de Robots, desarrollada junto al programa Tecno Presente Tecnologías en Educación del Ministerio de Educación provincial, con el objetivo de acercar la programación y la robótica a niños y jóvenes de manera lúdica.

El 11 de febrero, en el marco del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia, se realizó una jornada especial junto a Espacio Mujeres Tec de la Secretaría de la Mujer. Además, a partir de un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba y la Unidad de Promoción Científica y Tecnológica, cientos de niños y adultos de centros barriales participaron de talleres y observaciones con telescopios.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo que “promover el acceso a la ciencia desde la infancia es construir futuro”, y remarcó que estas experiencias fortalecen el pensamiento crítico y amplían oportunidades.

Por su parte, el presidente de Plaza Cielo Tierra, Daniel Barraco, señaló que el objetivo es “despertar preguntas y ofrecer espacios donde la curiosidad encuentre respuesta”.

Las actividades fueron organizadas por Plaza Cielo Tierra con el acompañamiento del Ministerio de Educación y el programa Tecno Presente.