Cine al aire libre convocó a familias bajo el cielo coscoíno

Una jornada de cine al aire libre se vivió en Cosquín, donde vecinos y turistas compartieron dos películas pensadas para toda la familia. La actividad se desarrolló en un espacio abierto de la ciudad y convocó a personas de distintas edades.

Con mantas, reposeras y pochoclos, el público disfrutó de una noche templada en la que el cine se convirtió en excusa para el encuentro. La iniciativa formó parte de las propuestas culturales impulsadas durante la temporada, con el objetivo de generar espacios recreativos accesibles.

Desde el área de Turismo destacaron la participación y anticiparon que la experiencia volverá a repetirse en próximas fechas, invitando a la comunidad a sumarse a futuras funciones.