Córdoba refuerza su presencia en el mercado colombiano

Córdoba participa desde este miércoles en la Vitrina Turística ANATO 2026, el principal encuentro del sector en Colombia, que se desarrolla hasta el 27 de febrero en Corferias, Bogotá.

La presencia provincial forma parte de una estrategia de internacionalización impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, orientada a consolidar a la provincia como destino receptivo en mercados regionales considerados estratégicos.

Colombia aparece como uno de esos puntos clave, tanto por su crecimiento como mercado emisor como por la conectividad aérea directa. La ruta Córdoba–Bogotá operada por Avianca, con tres frecuencias semanales, funciona como eje central de esa política. La conexión integra a Córdoba al hub aéreo del aeropuerto El Dorado, ampliando las posibilidades de enlace con otros destinos internacionales.

“La presencia en ANATO no es aislada ni coyuntural. Es parte de una política clara de posicionamiento internacional que venimos sosteniendo con planificación, articulación público-privada y una fuerte apuesta a la conectividad”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

El funcionario agregó que “la conectividad aérea es una condición indispensable para crecer en el mercado internacional. Hoy Córdoba tiene un puente directo con Bogotá que nos permite no solo captar al turista colombiano, sino integrarnos a una red de conexiones estratégicas para toda la región”.

Durante la feria, la delegación cordobesa mantendrá reuniones con operadores, agencias y referentes institucionales para avanzar en acuerdos de promoción conjunta, fortalecimiento de la conectividad y cooperación sectorial.

Colombia se consolida como un mercado en expansión dentro de la región, con demanda de destinos cercanos, bien conectados y con propuestas culturales y naturales diferenciadas. En ese escenario, Córdoba busca ampliar su presencia comercial y reforzar su posicionamiento regional.