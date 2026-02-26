Capilla del Monte ofrecerá descuentos a turistas hasta el 20 de marzo

Capilla del Monte. Bajo el lema “¿Quién dijo que termina el verano?”, la Municipalidad de Capilla del Monte lanzó una propuesta para extender la temporada estival con beneficios exclusivos para quienes elijan disfrutar de la localidad serrana en las próximas semanas.

La campaña “Veranizate en Capilla del Monte” invita a aprovechar el calor, el río y las sierras con descuentos desde el 30% en alojamientos adheridos, para estadías hasta el 20 de marzo. La iniciativa busca incentivar el turismo en un período que, si bien marca el cierre del calendario tradicional de verano, mantiene intacto el encanto natural y la energía característica del destino.

Con el imponente paisaje del Cerro Uritorco como postal inconfundible, Capilla del Monte continúa posicionándose como uno de los puntos más elegidos del norte cordobés para el descanso, el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Caminatas, jornadas de río, atardeceres serranos y propuestas culturales forman parte de una experiencia que trasciende la temporada alta.

Desde el área de Turismo destacaron que esta promoción representa una oportunidad ideal para quienes buscan una escapada de fin de verano con tarifas accesibles y el mismo atractivo natural de siempre. Además, remarcaron que marzo ofrece temperaturas agradables y mayor tranquilidad, condiciones perfectas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Los interesados pueden consultar el listado de alojamientos adheridos y obtener más información a través del sitio web oficial www.turismocapilla.gob.ar o comunicándose al 3548 614515. También se encuentra disponible información actualizada en las redes sociales de Turismo Capilla del Monte.

Así, Capilla del Monte reafirma su identidad como “pueblo Uritorco” y propone seguir viviendo el verano, incluso cuando el calendario anuncia su despedida.