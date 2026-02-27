Capital Feria regresa a Córdoba con 31 galerías

La segunda edición de Capital Feria de Arte Latinoamericano fue presentada este viernes en Distrito Capitalinas, donde del 12 al 15 de marzo se desarrollará el encuentro que reunirá a 31 galerías seleccionadas a través de convocatoria pública nacional e internacional.

El lanzamiento contó con la participación del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, quien destacó el trabajo articulado entre el Estado, artistas y sector privado para consolidar a Córdoba como un polo cultural con proyección regional.

La feria mantendrá su formato boutique y ampliará su alcance con una programación que incluye exposiciones, auditorio curado y espacios dedicados al diseño y la arquitectura. El auditorio estará bajo la curaduría de Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, con charlas, entrevistas y mesas de intercambio entre artistas, curadores, coleccionistas y gestores culturales.

El diseño integral del espacio fue desarrollado por Andrea Libovich y Diego Sabattini (WIP), integrando auditorio, livings, cafetería y tienda en una propuesta que articula arte, mobiliario, joyería contemporánea y objetos de diseño.

Entre los proyectos destacados figura “El Kiosko de Flores” de Nicola Costantino, una intervención que instala un kiosco urbano con flores de cerámica realizadas con técnica japonesa Nerikomi, planteando una reflexión estética entre lo cotidiano y lo artificial.

La organización reafirmó la apuesta por las industrias culturales como motor de desarrollo, empleo y turismo, en una feria que busca fortalecer la diversidad y las prácticas contemporáneas del arte latinoamericano.