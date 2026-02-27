Lagos y lagunas de Córdoba: el mapa azul que invita a viajar

Córdoba también se recorre siguiendo el agua. Lagos, diques y lagunas dibujan un mapa azul que atraviesa valles, sierras y pueblos, ofreciendo experiencias distintas en cada región. Son destinos donde el paisaje manda, el ritmo baja y la conexión con la naturaleza se vuelve protagonista.

Calamuchita: el lago como escenario central

En el valle de Calamuchita, el Embalse Río Tercero y localidades como Villa del Dique, Villa Rumipal, Embalse y Villa Quillinzo giran en torno al agua.

Aquí el lago marca la agenda: paseos en lancha, hidropedales, kite surf y windsurf llenan el horizonte de color. En verano, los balnearios municipales se transforman en puntos de encuentro con actividades recreativas, deportes de playa y propuestas para toda la familia.

Las playas también tienen personalidad propia. Playa Las Piedras ofrece un entorno más rústico y natural, mientras que Playa La Costa suma arena amplia y espacio ideal para descansar o disfrutar con niños.

Almafuerte: el lago ecológico

El Dique Piedras Moras, en Almafuerte, es considerado uno de los espejos de agua más preservados de la provincia. Solo se permiten actividades a vela o remo, lo que garantiza un entorno sereno y sustentable.

Sus aguas cristalinas son elegidas para el buceo. Bajo la superficie permanece el antiguo pueblo El Salto, un atractivo irresistible para quienes buscan explorar la historia sumergida. Kayak, hidropedales y playas rodeadas de vegetación completan la experiencia.

Noroeste: viento, pesca y horizonte abierto

En Cruz del Eje y Villa de Soto, los diques Cruz del Eje y Las Pichanas combinan tranquilidad y deportes acuáticos.

Reconocido por la pesca de pejerrey y trucha, el Dique Cruz del Eje también es conocido como “el templo del viento”, ideal para el kitesurf. A pocos kilómetros del centro urbano, se convierte en refugio natural para cicloturismo, cabalgatas y jornadas junto al agua.

Traslasierra: el imponente Dique La Viña

Entre Villa de Las Rosas y Las Rabonas se alza el paredón del Dique La Viña, una obra de ingeniería que impacta por sus 100 metros de altura.

El complejo turístico ofrece infraestructura completa: camping, restaurante, alquiler de kayaks y botes, senderos para trekking y mountain bike. El lago también es apto para pesca y buceo, combinando paisaje y servicios en un mismo lugar.

Paravachasca: pequeños embalses, grandes postales

En San José de La Quintana y el Dique Los Molinos, el entorno invita al descanso. Son espejos de agua más pequeños, rodeados de pinos y vegetación serrana.

Aquí predominan la pesca deportiva y la navegación sin motor. El vertedero natural forma cascadas que completan una escena tranquila y perfecta para desconectar.

Punilla: altura y aventura

Desde el Dique San Jerónimo en La Cumbre hasta el Dique de La Falda, el perilago es ideal para senderismo, kayak y picnics frente a las sierras.

Más arriba, en Capilla del Monte, el Embalse Los Alazanes —a 1.400 metros sobre el nivel del mar— es el más elevado de Córdoba. Se accede caminando o a caballo, en travesías que atraviesan bosque serrano. Es un área de pesca deportiva con devolución, donde el silencio y la altura construyen una experiencia distinta.

Sierras Chicas: escapadas cercanas

A pocos minutos de la capital, el Dique La Quebrada (Río Ceballos) y Laguna Azul (La Calera) ofrecen kayak, windsurf, pesca y senderismo.

Son opciones ideales para una escapada corta, combinando naturaleza, picnic y actividades recreativas sin alejarse demasiado de la ciudad.

Ansenuza: el mar interior cordobés

La Laguna Mar Chiquita, en Miramar de Ansenuza, es uno de los ecosistemas más importantes del país. Su agua salada y su biodiversidad la convierten en un santuario de aves, donde flamencos y especies migratorias dibujan postales únicas.

La navegación, el cicloturismo, el avistaje y las propuestas de turismo salud —como fangoterapia— suman valor a un destino que combina naturaleza y bienestar.

Sierras del Sur: un oasis urbano

En Río Cuarto, el Lago Villa Dalcar funciona como pulmón verde y refugio de biodiversidad dentro de la ciudad. Declarado Patrimonio Cultural y Natural, es ideal para caminatas, observación de aves y momentos de pausa en medio del ritmo urbano.