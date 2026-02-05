Todo el color del carnaval se apodera de Bialet Massé

La magia y el color del carnaval vuelven a apoderarse de las calles de Bialet Massé.

Este año, la cita será los días 16 y 17 de febrero con una cartelera que incluye a grupos como Los Nombradores del Alba y Los Herrera, artistas locales y la presencia de las tradicionales comparsas.

Pero además, se suma un patio de comidas para degustar sabores tradicionales y locales que acompañaran la gran fiesta. Se invita a participar a vecinos y turistas y disfrutar las distintas actividades previstas en Avenida San Martín esquina Malvinas Argentinas.

Sin lugar a dudas, serán dos noches para bailar, compartir sabores, disfrutar de las comparsas y dejarse llevar por el ritmo del carnaval norteño y el carnaval cordobés.