Vecinos y turistas se sumaron a una jornada de avistaje de aves en Carlos Paz

Esta mañana, vecinos de Carlos Paz y turistas de distintos puntos del país participaron de una jornada de avistaje de aves en la costa del lago San Roque, una propuesta abierta que combinó naturaleza, educación ambiental y caminatas al aire libre.

La actividad se desarrolló con salida desde el Club de Remo y un recorrido aproximado de dos kilómetros por la costa y el parque. A lo largo del trayecto, guías y especialistas acompañaron al grupo en la identificación de diversas especies locales, brindando información sobre sus hábitos y el valor de conservar la biodiversidad del entorno.

La convocatoria reunió a visitantes de varias provincias argentinas, además de vecinos de la ciudad, que se sumaron con cámaras, binoculares y curiosidad, en una experiencia pensada para todo público. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo con el ambiente natural y promover prácticas de cuidado del ecosistema.

Desde la organización se recordó que el avistaje de aves se realiza todos los jueves de febrero a las 9 de la mañana, es una actividad libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.