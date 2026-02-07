Lo que tenes que saber sobre la Fiesta del Cordero Serrano de Tanti

La localidad de Tanti se viste de gala para celebrar la 14ª edición de su máxima festividad, consolidada como un hito gastronómico y cultural del Valle de Punilla. La organización ha dispuesto la preparación de más de 600 corderos que se cocinarán al asador y en diversas preparaciones tradicionales, asegurando una experiencia culinaria única para los miles de visitantes que se esperan en el Anfiteatro Municipal.

La jornada contará con una destacada propuesta artística sobre el escenario que incluye las actuaciones de Los Cantores del Alba, Marina González, y el cierre bailable a cargo de Facu y la Fuerza. Además, el público podrá disfrutar de la presentación de academias de danzas locales y otros conjuntos folclóricos que animarán la velada desde la apertura de puertas, prevista para las 19:30.

Es importante recordar que la venta de entradas remanentes se realiza exclusivamente en la ventanilla del predio. Aquellos que ya poseen su ticket anticipado tienen prioridad de ingreso hasta las 22:00 por la calle Puerto Argentino. La fiesta no solo celebra el sabor serrano, sino que también genera un importante movimiento económico y turístico para toda la región.