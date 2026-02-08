Carlos Paz y los valles lideraron un fin de semana turístico récord en Córdoba

El primer fin de semana completo de febrero dejó un balance positivo para el turismo cordobés. Entre el viernes y este domingo, más de 260 mil personas recorrieron distintos puntos de la provincia, de acuerdo al relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo.

La agenda de festivales y fiestas volvió a ser uno de los motores centrales de la actividad, con eventos de gran convocatoria que impulsaron la llegada de visitantes desde distintos puntos del país. En ese marco, Villa María se ubicó entre los destinos con mayor ocupación durante estos días.

Según los datos oficiales, los niveles de ocupación fueron elevados en gran parte del territorio provincial. Cura Brochero alcanzó el 70%, Nono el 82%, Villa General Belgrano el 87% —con un 92% en alojamientos categorizados—, Embalse de Calamuchita el 85%, Almafuerte el 70% y Yacanto de Calamuchita el 79%.

También se destacaron Las Rabonas con un 85%, La Cumbre con un 95%, Jesús María con un 68%, Balnearia con un 85%, Santa Rosa de Calamuchita con un 80% y Miramar con un 98%, generando derivaciones hacia Marull, La Para y Balnearia. Mina Clavero registró un 76%, San Javier y Yacanto un 72%, Villa Carlos Paz un 82% —92% en alojamientos categorizados—, Tulumba un 88% y Villa María un 99%.

Los valles de Punilla, Calamuchita, Paravachasca y Traslasierra fueron los más elegidos durante el fin de semana. Desde el inicio de febrero hasta la fecha, ya son más de 400 mil los turistas que visitaron Córdoba.

De cara a lo que viene, desde la Agencia Córdoba Turismo anticiparon un panorama alentador para el próximo fin de semana largo de Carnaval, con muy buenos niveles de reservas y la expectativa puesta en eventos masivos como el Cosquín Rock, que volverá a concentrar miles de visitantes en la provincia.