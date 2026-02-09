Carlos Paz es uno de los destinos más buscados del país para el carnaval

Villa Carlos Paz alimenta sus expectativas de cara al próximo fin de semana extra largo y se convirtió en uno de los destinos más elegidos para el Carnaval 2026.

Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por la plataforma de viajes Booking.com, que elaboró un ranking nacional de las alternativas más buscadas por las familias argentinas.

Por su cercanía, su amplia oferta de alojamientos y espectáculos, y la combinación de sierras, lago y actividades recreativas, la ciudad se ubica en el cuarto lugar, consolidándose como una de las opciones más atractivas para los feriados.

En el primer lugar, se ubicó la ciudad de Mar del Plata y le siguieron San Carlos de Bariloche y Buenos Aires. Carlos Paz se posicionó como el destino más buscado de las sierras de Córdoba y detrás le sigue Villa Gesell, en la Costa Atlántica.