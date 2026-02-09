Cosquín propone senderos guiados para recorrer su historia y paisajes

Cosquín suma nuevas propuestas para disfrutar del paisaje y la historia local a través de caminatas guiadas pensadas para toda la familia. La iniciativa se desarrollará este viernes 13 y sábado 14 de febrero, con recorridos gratuitos y de baja dificultad.

El viernes a las 10 de la mañana tendrá lugar el Sendero del Duende, con punto de encuentro en el Balneario Uranga. En tanto, el sábado a la misma hora se realizará el Sendero de los Poetas, con salida desde la Oficina de Turismo ubicada en Plaza Próspero Molina.

Las actividades invitan a descubrir rincones naturales y relatos culturales de la ciudad, en un formato accesible y abierto a vecinos y visitantes, sin necesidad de inscripción previa.